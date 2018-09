Apple paga debito con l'Irlanda: oltre 14 miliardi di tasse arretrate

(Fotogramma)

L'Irlanda ha ottenuto dalla Apple il pagamento di 14,3 miliardi di euro in tasse arretrate e interessi, a due anni dalla decisione con la quale Bruxelles ha stabilito che il regime fiscale ad hoc garantito all'azienda Usa violava le leggi dell'Unione europea. Secondo quanto riporta il Financial Times, il ministro delle Finanze irlandese Paschal Donohoe ha annunciato che il governo di Dublino ha ricevuto dalla Apple 13,1 miliardi di euro in tasse arretrate e 1,2 miliardi di euro di interessi. La somma verrà depositata in un conto di garanzia in attesa dell'esito dell'appello presentato dall'azienda di Cupertino.