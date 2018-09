Arriva la Ferrari Purosangue

(Fotogramma)

Non una semplice Ferrari ma una sorta di crossover rosso fiammante. "Non è catalogabile in una delle categorie classiche dell'automobilismo" dicono all'Adnkronos dalla casa di Maranello. Sarà comunque un 'Purosangue'. In occasione del Capital Markets Day a Maranello il nuovo amministratore delegato del Cavallino Louis Camilleri ha annunciato un nuovo veicolo, già anticipato da Marchionne. Un veicolo che "sarà elegante, potente, versatile, confortevole, spazioso e connesso", ha detto l'ad, che si chiamerà 'Purosangue' e sarà lanciato alla fine dell'attuale piano.

Ferrari, i nuovi modelli

"Entro il 2022" confermano all'Adnkronos dalla casa di Maranello. "Guai a chiamarlo Suv, è molto più simile a un crossover anche se stiamo parlando di un'auto che ancora non c'è". "Aborro sentire la parola Suv nella stessa frase con la parola Ferrari - ha puntualizzato Camilleri -. Non voglio offendere nessuno che usa questo termine con meno fastidio, ma in un senso generalmente accettato, non si sposa bene con il nostro brand e quello che rappresenta". "Il veicolo che noi produrremo sarà unico in così tanti modi da ridefinire le attese", ha concluso, anticipando un prodotto mai visto prima.