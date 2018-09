Flat tax, calo delle tasse da mille a 15mila euro

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Partite Iva. Con la flat tax il risparmio potrebbe andare da un migliaio fino a quasi 15mila euro con l'ampliamento del regime forfettario. Il tutto ovviamente a seconda delle professioni e del reddito. Secondo le simulazioni della Confederazione nazionale dell'artigianato, la flat tax al 15% (fino a 65mila euro di redditi, e al 20% fino a 100mila) porterebbe più vantaggi ai professionisti, che risparmierebbero tra i 2.241 e i 12.638 euro, seguiti dagli edili (tra 2.051 e 14.925 euro). L'attuale regime forfettario, in vigore dal 2016, prevede l'applicazione di un'aliquota del 15% (del 5% per i primi cinque anni di attività) in sostituzione della tassazione IRPEF, IVA ed IRAP, su un reddito determinato applicando delle percentuali di redditività sui ricavi generati. Il regime prevede, inoltre, l'esonero da quasi tutti gli adempimenti fiscali compreso lo spesometro, gli indici sintetici di affidabilità (prima studi di settore) e la fatturazione elettronica in vigore dal prossimo primo gennaio 2019.