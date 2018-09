Ecco l'identikit dei giovani consumatori digitali

Foto Fotogramma

Sono gli smartphone, le sneakers ed i videogiochi i prodotti in testa ai consumi digitali dei giovani italiani. Secondo l'identikit del consumatore digitale realizzato da Idealo, i ragazzi tra i 18 e i 24 anni nell'e-commerce si dimostrano "appassionati di elettronica, videogames e scarpe, ma anche mandatari dei propri genitori ". In questa fascia di età, in diversi appaiono "molto disponibili nei confronti dei genitori mettendo a disposizione le loro competenze informatiche a servizio del nucleo famigliare", afferma all'Adnkronos Fabio Plebani, Country Manager per l’Italia di idealo, anticipando i dati di una ricerca realizzata dal portale internazionale di comparazione prezzi.

Dalla ricerca di Idealo emerge, in particolare, che le due categorie di prodotto più apprezzate dai giovani consumatori di e-commerce, in assoluto in Italia, sono "smartphone, tra cui gli ultimi modelli della Apple, lo smartphone Huawei P10 Lite e i Samsung Galaxy s7 e Samsung Galaxy s8. Seguono poi le sneakers, tra cui le iconiche Vans old school, le Dr Martens e le Adidas Stan Smith". Presenti in classifica anche "i videogiochi con al primo posto in assoluto FIFA 18, seguito da Call of Duty e da Pro Evolution Soccer".

"Dopo aver realizzato diverse analisi che prendevano in esame un campione di e-consumer vasto, dai 18 anni fino agli over 65, questa volta -segnala Plebani- abbiamo voluto concentrarci solo sulla fascia di età dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni per capire quanto e in che modo questi utilizzano il canale e-commerce". E non sono mancate le sorprese.

La ricerca, realizzata tra il 1° settembre 2017 e il 31 agosto 2018, evidenzia che a suscitare molto interesse tra i giovanissimi sono "le console di gioco e i tablet, tra tutti l’Apple iPad". Ma ci sono anche altri prodotti "inaspettati", come il famoso "Champagne Brut 'Moët Impérial'" segnalano gli analisti di idealo. E tra le peculiarità regionali, emerge che nel Lazio e nelle Marche i giovani cercano in particolar modo profumi da donna, in Liguria, Emilia Romagna e Friuli-Venezia Giulia gli zaini.

Ancora: in Basilicata e in Molise emerge un particolare interesse per i televisori, mentre in Trentino-Alto Adige e Umbria i giovani si distinguono per le ricerche delle scarpe da corsa. Che i ragazzi "tengano sempre lo smartphone in mano è cosa nota ma -afferma Plebani- volevamo capire se in effetti il telefono viene utilizzato anche per cercare prodotti online e per comparare i prezzi. Come ci aspettavamo, molte delle loro ricerche riguardano smartphone, videogiochi e scarpe alla moda".

Eppure, osserva il manager di Idealo- "ciò che viene cercato dai ragazzi non è sempre quello che alla fine viene acquistato, anche perché il loro potere d’acquisto è in generale più basso: i giovani cercano sì prodotti per loro stessi, ma poi alcuni degli acquisti effettuati sono verosimilmente per i genitori e per la casa o la famiglia: si tratta infatti di frigoriferi, forni, pneumatici invernali". "Vale a dire tutti prodotti che crediamo vengano commissionati loro da genitori o parenti" chiarisce infine Plebani.