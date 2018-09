Google lancia app per pagare col cellulare

(Fotogramma)

Arriva oggi in Italia Google Pay, il nuovo servizio che permette di gestire le carte di credito e debito direttamente nell'Account Google. Il servizio consente di pagare in sicurezza su app e siti web e in tutti i negozi che supportano i pagamenti contactless e su tutte le property Google, inclusi Google Play e YouTube. Il colosso del web segnala inoltre che, con la nuova app Google Pay, gli utenti Android possono effettuare pagamenti in pochi secondi. La app è compatibile con dispositivi dotati di sistema operativo Android (Android 5+) e con smartwatch Wear OS, dotati di tecnologia NFC. La "sicurezza è un elemento centrale" scandisce Google nel lanciare oggi il nuovo servizio.

Nei negozi lo smartphone, come pure lo smartwatch Wear OS, diventa un vero e proprio portafoglio. E, per iniziare, è sufficiente scaricare l'app Google Pay e aggiungere una carta di credito, di debito o prepagata -Maestro, MasterCard, Visa - emessa da una qualsiasi delle banche supportate - tra cui Banca Mediolanum, Boon, HYPE, Nexi, N26, Revolut, Widiba - a cui si aggiungeranno nei prossimi mesi anche Iccrea Banca e Poste Italiane. Gli utenti, spiega Google, possono attivare il servizio anche direttamente nell'app di mobile banking della propria banca .

Al momento di pagare basterà attivare lo schermo del telefono e appoggiarlo al terminale per effettuare il pagamento contactless, grazie alla tecnologia Near Field Communication (NFC). I negozi che offrono questo tipo di pagamento hanno in mostra il simbolo NFC/contactless o il logo Google Pay nell'area delle casse. È possibile pagare con Google Pay ovunque siano accettati i pagamenti contactless, tra cui a titolo di esempio: Autogrill, Bennet, Esselunga, H&M, Leroy Merlin, Lidl, McDonald's, Profumerie Douglas e la rete Metropolitana ATM di Milano.