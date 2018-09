Rossi (Whirlpool): "Importante investire in responsabilità sociale"

(Adnkronos)

Il Community Day è "un evento davvero molto importante in cui crediamo molto perché Whirlpool ha dei valori su cui punta molto, tra cui il rispetto delle persone e la responsabilità sociale (csr)". Lo ha detto all'Adnkronos Manuel Rossi, direttore dello stabilimento Cassinetta di Whirlpool, intervenuto alla Fondazione Piatti di Varese per il Community Day di Whirlpool.

"Crediamo sia importante investire e creare legami importanti con il territorio che ci ospita", spiega Rossi. "Dopo l'esperienza di ieri a Milano, oggi siamo a Varese con un centinaio di colleghi che hanno deciso di donare una giornata del loro tempo per aiutare diverse comunità". In Fondazione Piatti "siamo stati accolti in maniera estremamente calorosa e gioiosa e la cosa ci ha riempito i cuori".

"Siamo convinti -conclude Rossi- che uscendo di qui, stasera, ci saremo portati a casa qualcosa anche noi, oltre ad avere lasciato un segno".