Rimborsi Iva, meno 10

Rimborsi Iva, il termine si avvicina. Il 30 settembre è infatti l'ultimo giorno per la presentazione delle istanze di rimborso (articoli 38-bis-1 e 38-bis-2, 38-ter del D.P.R. 633/1972).

Possono presentare la richiesta i soggetti stabiliti in Italia che hanno assolto l'Iva in uno Stato membro dell’Unione europea, in relazione a beni e servizi acquistati e importati nello stesso Stato Ue; i soggetti stabiliti in un altro Paese membro dell'Unione o in Stati non appartenenti all’Unione europea con cui però esistono accordi di reciprocità, che hanno assolto l’Iva in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati. Il termine del 30 settembre, previsto dalla Direttiva 2008/9/CE, è perentorio e non prorogabile al successivo giorno lavorativo.