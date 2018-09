Salone Genova, Bucci: "Tragedia non ferma crescita"

Foto di repertorio (Fotoramma/Ipa)

"Per me è un grande messaggio poter inaugurare questo salone a Genova, la tragedia che abbiamo avuto non deve interrompere il nostro percorso di crescita che sta andando molto bene e continuerà ad andare nella direzione giusta". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, questa mattina prima dell’inaugurazione del 58esimo Salone Nautico Internazionale al via da oggi al 25 settembre alla Fiera di Genova.

"Oggi è una grandissima giornata per la città - ha aggiunto Bucci - non solo il tempo è bello e sereno ma facciamo anche vedere che cosa è Genova, una grande città che è lanciata verso il futuro e che può fare manifestazioni di questo tipo che sono uniche e non possono essere fatte in altre grandi città".