Salone Genova, Toti: "Crollo ponte non piegherà la città"

Foto di repertorio (Fotogramma)

"E' un modo per dire che un ponte non ci piega, un ponte non piegherà la Liguria. Anzi la Liguria continua a candidarsi ad essere la regione trainante dello sviluppo di tante parti di questo paese. Genova è il salone della nautica, la città si presenta con la sua livrea migliore per tutti coloro che vorranno venire". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa mattina alla Fiera di Genova dove tra poco si terrà la cerimonia di inaugurazione della 58esima edizione del Salone Nautico Internazionale.

Ad un mese dalla tragedia di ponte Morandi il disastro "non ha intaccato questa 58esima edizione del nautico - ha sottolineato Toti - anzi quel momento così difficile per la città, che ancora viviamo, ha segnato la voglia di tanti operatori di esserci e di raddoppiare gli sforzi per il successo di questo salone". La kermesse 2018 sarà "un salone in crescita, con più marche, più spazi e sono certo più visitatori - ha concluso - in un settore, quello del comparto della nautica, che per il terzo anno consecutivo cresce a doppia cifra, segno che l'Italia ha settori di eccellenza su cui ha un assoluto dominio e con cui può guardare al futuro con grande entusiasmo".