Evasione Iva, Italia regina

L'Italia resta il primo Paese europeo per l'Iva evasa. Mancano all'appello, secondo i dati diffusi oggi dalla Commissione Europea, circa 36 mld di euro (35,988 mld nel 2016), su un totale nell'Ue a 28 di 147 mld. Il Vat gap, cioè la differenza tra l'Iva che teoricamente dovrebbe essere riscossa e quella effettivamente incassata, nel nostro Paese è del 25,9%, in miglioramento rispetto al 26,13% del 2015 e al 30,09% del 2013, ma sempre più che doppio rispetto alla media Ue (12,32%).

Il 'record' dell'Iva evasa per il nostro Paese è un dato storico abbastanza consolidato (anche nel 2016 l'Italia risultava in testa, sulla base dei dati relativi al 2014); come nel 2014, l'Italia pesa per circa un quarto dell'Iva evasa in tutta l'Ue. Il gettito dell'Iva per l'Italia nel 2016 è stato di 102,957 mld, a fronte di 101,061 mld nel 2015.