Cosa fare se aspetti un conguaglio

(FOTOGRAMMA)

Come verificare le risultanze contabili in caso di conguaglio? I contribuenti che hanno presentato il modello 730/4, "indicando l'Inps come sostituto d'imposta per l'effettuazione dei conguagli fiscali", possono verificare se sono stati inviati all'Istituto di previdenza dal soggetto che ha gestito la dichiarazione attraverso l'area 'Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino' presente sul sito dell'Inps.

Viene poi ricordato che l'Istituto "riceve le risultanze contabili direttamente dai seguenti soggetti, che gestiscono le dichiarazioni: Agenzia delle Entrate, nel caso di utilizzo di dichiarazione precompilata; Caf, associazioni o professionisti abilitati, in caso di presentazione del modello cartaceo ad intermediario".

Il servizio di assistenza consente di consultare l'avvenuta ricezione delle risultanze contabili, con il dettaglio dei relativi importi (nonché la denominazione del soggetto che ha effettuato l’invio) e le trattenute o i rimborsi effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’Inps, in applicazione delle risultanze del modello 730. Inoltre, con il servizio, le risultanze contabili verranno gestite sulle prestazioni istituzionali sul presupposto della sussistenza del rapporto di sostituzione con l'Inps o, in caso contrario, diniego con conseguente restituzione.

CEDOLARE SECCA - Oltre alla funzione di consultazione, aggiunge l'Istituto, il servizio "consente ai contribuenti di effettuare on line la richiesta di annullamento e di variazione della seconda rata d'acconto Irpef e/o Cedolare Secca nei termini previsti dalla normativa vigente, ossia entro il 30 settembre 2018".

ASSEGNI - Viene, infine, ricordato che "l'acquisizione delle risultanze contabili ai fini dell’assistenza fiscale presuppone un rapporto di sostituzione del soggetto dichiarante con l’Inps nell’anno di presentazione del modello 730 e che tale rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazione di sole prestazioni assistenziali quali, ad esempio, assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni familiari.