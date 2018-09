Nautica, Demaria incontra Salvini

Matteo Salvini e Carla Demaria al Salone Nautico di Genova (Fotogramma)

"Con il vice-Presidente del Consiglio abbiamo potuto approfondire i principali temi di interesse per lo sviluppo del settore. Confidiamo nel suo supporto dalla cabina di regia di Palazzo Chigi per un settore le cui competenze interessano numerosi ministeri". Lo ha detto Carla Demaria, presidente di Ucina-Confindustria nautica, dopo l'incontro privato con il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in visita al Salone Nautico di Genova.

Dopo l'incontro Demaria ha accompagnato Salvini in visita a tutta l’esposizione mostrando la produzione accessori, la vela, i natanti, i propulsori e i superyacht.