L'Ape calessino compie 70 anni

Il mitico Ape calessino, il veicolo a tre ruote conosciuto in tutto il mondo, nato nell'immediato dopoguerra, compie 70 anni e in occasione di questo anniversario arriva una edizione limitata presentata al grande raduno in corso a Salsomaggiore Terme. L'evento, organizzato da Ape Club d’Italia in collaborazione con Piaggio Veicoli Commerciali, ha visto nel fine settimana la partecipazione di oltre cento Ape di ogni epoca provenienti da tutta Europa, dai modelli più rari e storici fino agli ultimi nati, presentati proprio in occasione di EuroApe 2018: il nuovo Ape 50 Euro 4, il più piccolo veicolo commerciale al mondo oggi equipaggiato con un innovativo motore 50 cc a due tempi in linea con la normativa Euro 4, e la speciale versione in edizione limitata Ape Calessino 70°.

Prodotto già nel 1947, a pochi mesi dal debutto di Vespa, Ape raggiunge la sua piena commercializzazione nel 1948. Oggi sei milioni di veicoli venduti e settanta anni dopo, grazie alla produzione negli stabilimenti Piaggio di Pontedera e di Baramati in India, Ape conosce grande diffusione a livello internazionale, sia nei Paesi europei sia nei mercati emergenti dell'Asia.

Vere protagoniste di EuroApe 2018 sono state Ape 50 Euro 4 e Ape Calessino 70°, che hanno fatto il loro esordio proprio in occasione della festa. Ape 50, presente con successo sulle strade sin dal 1969, è il veicolo commerciale più compatto al mondo e guidabile con il solo 'patentino' dai 14 anni. L'edizione limitata in soli 70 esemplari numerati di Ape Calessino è stata realizzata per celebrare il settantesimo compleanno di Ape. La tinta dedicata Neptune Blue e preziosi dettagli impreziosiscono questa elegante versione, omaggio alla storia di un veicolo dalla personalità unica, perfetta sintesi tra modernità e tradizione tipicamente italiana.