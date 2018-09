Bper Banca lancia conto corrente 'su misura'

Bper Banca ha lanciato IoConto, un prodotto originale e primo in Italia, creato su misura, che permette ai clienti di comporre il conto corrente nel modo più utile a soddisfare le proprie esigenze. Un servizio che consente al cliente di attivare e disattivare a piacimento i prodotti che gli interessano e, soprattutto, di pagare solo per quelli che usa.

I componenti associati al conto, ad esempio il numero di bonifici o i prelievi su altre banche, possono infatti avere una durata limitata nel tempo e, di conseguenza, un costo correlato al solo periodo di utilizzo. Una vera e propria offerta on demand – novità assoluta sul mercato – in linea con le richieste dei consumatori, che segue la tendenza già intrapresa dai player di altri settori merceologici. Per dare la possibilità di provare e di familiarizzare con questo nuovo prodotto, la versione base è gratuita i primi sei mesi e include, oltre al conto corrente, anche l’internet banking e una carta di debito. Se il cliente ha meno di 28 anni la versione di base è sempre gratuita.

"Le nuove regole del mercato – afferma Gian Marco Dall’Olio, Direttore Pianificazione Distributiva e Marketing di Bper Banca – ci insegnano che le persone sono propense a pagare solo ciò che è utile e dà valore. Per questo negli ultimi tre anni Bper si è impegnata a sviluppare un prodotto che risponda a queste caratteristiche. L’Istituto e le altre banche del gruppo sono le prime in Italia a proporre un’offerta componibile, studiata per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Oggi i consumatori ricercano prodotti e servizi su misura e si aspettano di vivere la stessa esperienza di servizio in tutti i settori, sia nei beni di consumo che nei servizi, compresi quelli bancari e assicurativi".