Salone nautico, Ucina: "Epositori soddisfatti"

(Fotogramma)

"Quando vedi un fiume di persone a piedi in via Brigate è un bel segnale. C'è tanta gente ma anche molta qualità della clientela, gli espositori in tutti i segmenti sono soddisfatti in termini di affari. Inoltre più del 64% degli espositori rispetto allo scorso anno ha aumentato l'area e i prodotti". Lo ha detto il presidente di Ucina-Confindustria Nautica Carla Demaria, incontrando i giornalisti nel punto stampa del Salone Nautico di Genova per fare il punto sull'andamento della kermesse, dedicata al mondo della nautica.

"Sono tutti più soddisfatti dello scorso anno", ha spiegato Demaria parlando degli espositori. Poi, rispondendo ad una domanda sul tema della durata del Salone Nautico di Genova e sulle ipotesi di un allungamento della durata della manifestazione, la presidente di Ucina ha aggiunto: "Ci sono posizioni diverse su durata. Ora ci sono le condizioni per tornare ad un numero maggiore di giorni. Avremo il nostro consiglio martedì, è un tema interessante e sono sicura che ci saranno posizioni diverse all'interno dello stesso segmento e tra un segmento e l'altro. Ci sono saloni che funzionano a 9 giorni ed altri che funzionano con meno giornate. Ci sono ragioni per allungare la kermesse ed altre per gestirla in modo compatto".

"Io cosa ne penso? Allungherei - ha risposto Demaria - non necessariamente a 9 giorni, ma magari con 1 giorno in più per poter fare le prove in mare".