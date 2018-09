Versace & Co, il made in Italy targato estero

(Afp)

Versace? E' l'ultimo tassello di una serie di marchi famosi italiani che nella moda è passato in mani straniere. Negli anni, Lvmh, il colosso francese che fa capo a Bernard Arnauld, si è assicurato la marchigiana Berluti, Emilio Pucci, Fendi, Loro Piana, Aqua di Parma (profumi). Il suo competitor Kering (ex Ppr), di Francois Henry Pinault, ha in portafoglio gli italiani Gucci, Bottega Veneta, Brioni, Pomellato e Dodo. Krizia è un altro di quei marchi che hanno dato lustro al made in Italy, finito in mano straniere. Cinesi, più precisamente quelle di Marisflog Fashion, della manager e stilista cinese Zhu Chongyun.

Tra i marchi uomo Corneliani, il cui 51% è stato rilevato nel 2016 da Investcorp. Lo storico marchio Buccellati è passato ai cinesi del gruppo Gansu Gangtai Holding, che si sono assicurati l'85% delle quote azionarie, mentre il 15% della società resta alla cordata italiana composta dal fondo di investimento Clessidra e dalla famiglia Buccellati. Potente anche il fondo del Qatar Mayhoola che ha acquisito la maison Valentino. A guida comunque italiana, con Stefano Sassi amministratore delegato e Pier Paolo Piccioli direttore creativo.

Mayhoola è proprietaria anche delle francesi Balmain e Lanvin. E ancora nel 2017 Richemont si è aggiudicata il 100% di un gioiello della pelletteria italiana, Serapian. C'è poi La Perla, il marchio di lingerie italiano, passato sotto il controllo della società olandese Sapinda Holding. Coccinelle, brand di pregio nella pelletteria è controllato dal gruppo coreano E-Land. E non è ancora finita. Un altro marchio storico del made in Italy,Roberto Cavalli, è passato per il 90% al fondo (italiano) Clessidra di Claudio Sposito, che sta cercando ora nuovi investitori. Da capire se italiani o stranieri.