Versace in vendita

(Le modelle Gigi Hadid e Kaia Gerber sfilano per Versace durante la settimana della moda di Milano)

Potrebbe essere annunciata domani la vendita del gruppo Versace. A quanto apprende l'AdnKronos, l'accordo per la cessione della celebre casa di moda sarebbe stato definito e verrà comunicato nelle prossime ore al mercato, ma ancora prima ai dipendenti, convocati in riunione da Donatella Versace domattina. Intanto bocche cucite in via Manzoni, dove ha sede il quartier generale della Medusa - "Non vedo, non sento e non parlo. Oggi sono come un emoji", ha detto il presidente Santo Versace all'Adnkronos - ma recentemente sono circolati rumor in tal senso.

Proprio questa mattina il giornale statunitense di moda WWD aveva annunciato l'imminente cessione della maison fondata da Gianni Versace nel 1978 ad un acquirente americano. Negli ultimi mesi numerosi marchi avrebbero manifestato il proprio interesse per Versace, dai giganti francesi del lusso LVMH e Kering a gruppi americani come PVH e Tapestry. Ora invece, mentre sembrerebbe tramontata l'ipotesi di un gruppo francese, tra gli acquirenti più papabili ci sarebbero Tapestry, il colosso che ha in portafoglio i marchi Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman; Tiffany e Michael Kors, il gruppo del lusso americano proprietario della griffe di pelletteria e di Jimmy Choo, marchio londinese acquisito nel 2017 per un miliardo di dollari.

D'altronde - riferisce ancora WDD - l'amministratore delegato della società globale del lusso, John D. Idol, non ha mai nascosto il desiderio di ampliare il portfolio dell'azienda dichiarando pubblicamente di essere alla ricerca di ulteriori acquisizioni. Dunque l'ingresso di Versace nella galassia Kors rispecchierebbe proprio la volontà del marchio di concentrare la sua attenzione al lusso di fascia alta.

Attualmente la società della Medusa è controllata all'80% dalla famiglia Versace e al 20% da Blackstone. Il gruppo finanziario statunitense ha infatti raggiunto un accordo con la casa di moda nel 2014, un accordo che, all'epoca, valutava la società con sede a Milano a circa 1 miliardo di euro. Le azioni rimanenti invece sono nelle mani dei fratelli Donatella e Santo Versace e della figlia del direttore creativo Allegra Versace Beck. Per quanto riguarda il prezzo dell'imminente cessione, la casa di moda dovrebbe essere valorizzata circa il doppio rispetto alla valutazione di quattro anni fa, aggirandosi intorno ai due miliardi di dollari.