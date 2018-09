Fondo Fonarcom: "Più risorse ad aziende per fare formazione"

(Fotolia)

Fonarcom fa un balzo in avanti: l’ultimo Cda ha deliberato l’innalzamento, con decorrenza immediata, dall’80% all’85% della quota di risorse che il fondo accantona per tutte le aziende aderenti e per i gruppi aziendali che usano lo strumento del Conto formazione aziendale accedendo direttamente alle risorse dello 0,30 per finanziare la formazione. E' quanto si legge in una nota dell'Ente.

L’innalzamento è stato fortemente voluto dalle parti sociali del secondo fondo italiano, la confederazione datoriale Cifa e il sindacato Confsal: "E’ un segnale del nostro impegno -ha dichiarato il presidente di Fonarcom, Andrea Cafà- a fornire sempre maggiori risorse e opportunità alle aziende italiane: è una spinta verso il rafforzamento del ‘fattore formazione’, elemento decisivo per la crescita del capitale umano delle pmi e per l’incremento di produttività e di competitività delle imprese".

La scelta di Fonarcom di assicurare alle aziende maggiori risorse, continua la nota, "si inserisce nell’ambito di un nuovo modello di relazioni sindacali portato avanti da Cifa e Confsal". "Un modello - sottolinea - che esalta la bilateralità propositiva, orienta al dialogo, determina condizioni per una contrattazione di qualità più vicina alle esigenze di aziende e lavoratori, mette al centro la formazione continua e le competenze. Una politica nuova, capace di ridare alle parti sociali un ruolo centrale di impulso ai processi di crescita del sistema economico e sociale".