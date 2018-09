Salone Genova, boom di contratti per Bper Leasing

BPER Leasing è tornata al Salone Nautico di Genova (con il marchio Sardaleasing utilizzato per il settore), oggi al suo ultimo giorno di apertura e quest’anno alla sua 58esima edizione. E i numeri relativi al leasing - spiega il gruppo in una nota - hanno accompagnato il trend positivo emerso dalla rassegna genovese: in termini di volumi si registra un +55% nel 2017 e un +29% nei primi otto mesi del 2018, mentre il numero dei contratti si è mantenuto invariato nel 2017 rispetto all’anno precedente, ma è cresciuto del 17% da gennaio ad agosto 2018.

In questo scenario, Bper Leasing ha fatto registrare performance addirittura superiori alla media dei competitor della nautica: nei primi mesi del 2018 ha scalato posizioni nella classifica di settore, raggiungendo il primo gradino del podio per numero di contratti e il secondo gradino per quanto riguarda i volumi. Complessivamente BPER Leasing ha raggiunto oltre 400 milioni di stipulato (+7,4%) e più di 1.200 contratti (+20,6%) nei primi otto mesi dell’anno, con un margine positivo sugli obiettivi posti per l’intero 2018.

“La nostra presenza al Salone di Genova è stata molto positiva - ha affermato il presidente di BPER Leasing Giacomo Spissu, - abbiamo chiuso le giornate di lavoro con un numero di preventivi emessi davvero incoraggiante: vogliamo continuare nella direzione che ci ha visto protagonisti nel mercato in questi ultimi mesi e confermare anche in futuro la nostra realtà tra i leader del settore”.