Sky, Comcast compra il 29,1% delle azioni

(Fotogramma)

Comcast ha annunciato che la sua unità indiretta Comcast Bidco Limited ha acquisito 499,57 milioni di azioni di Sky sul mercato per un prezzo di 17,28 sterline per azione. In totale, questo rappresenta circa il 29,1% del capitale sociale ordinario di Sky in circolazione. Comcast Bidco sta cercando di effettuare ulteriori acquisti sul mercato di azioni Sky al prezzo di 17,28 sterline per azione.