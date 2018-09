Bper rafforza accordo con iShares e Arca Vita

BPER Banca, Arca Vita e iShares, parte del gruppo BlackRock, annunciano il rafforzamento della loro collaborazione, siglata nel 2016, con il lancio di una nuova soluzione assicurativa in ETF sviluppata da Arca Vita e collocata dalle banche del Gruppo BPER. La partnership, con la divisone private del Gruppo bancario nell’ambito della bancassurance, si estende quindi oggi all’intera 'rete personal' di BPER con il coinvolgimento di oltre 1.200 filiali sul territorio italiano.

In una nota si sottolinea come il nuovo prodotto assicurativo 'Obiettivo 2.0' è costituito da una polizza a premio unico, pensata per chi desidera raggiungere, nel tempo, il proprio obiettivo finanziario attraverso l’investimento in fondi interni unit linked, che investono prevalentemente in ETF.

A contraddistinguere la nuova soluzione sono alcune funzionalità a partire dalla personalizzazione nella ripartizione del capitale investito, dalla flessibilità nella composizione dell’investimento o la protezione facoltativa in caso di decesso con la possibilità di attivare, alla sottoscrizione del contratto, una copertura assicurativa facoltativa che garantisca ai beneficiari un’integrazione della prestazione con un massimo di 25.000 euro nel caso in cui il controvalore della polizza sia inferiore al capitale investito.

All’investitore in fase di sottoscrizione sarà proposto il portafoglio di investimento ottimale per il proprio profilo di rischio-rendimento, tra Valore Prudente, Ponderato e Bilanciato. Commentando l'accordo Emanuele Bellingeri, Responsabile per l’Italia di iShares, gruppo BlackRock, ha sottolineato come questa collaborazione che fin dall’inizio ha segnato un passaggio molto importante per l’offerta di soluzioni di investimento in ETF. In particolare questo nuovo accordo permette anche agli investitori retail di beneficiare di un’offerta di prodotti efficienti, trasparenti e a costi contenuti quali gli ETF si sono dimostrati in questi anni di forte consolidamento sui mercati”.

Carlo Alberto Catelani, Responsabile Servizio Personal - Direzione Wealth & Investment di Bper ha poi ricordato come "l’Istituto ha infatti lanciato nelle scorse settimane, su tutte le banche del Gruppo, il nuovo prodotto Arca Vita – Obiettivo 2.0.Si tratta di una soluzione pensata per chi desidera accedere ai mercati finanziari anche attraverso l’investimento di bassi importi e consentire di raggiungere nel tempo il proprio obiettivo finanziario grazie alla scelta di fondi che investono prevalentemente in Etf".

"Obiettivo 2.0 - conclude - si aggiunge così a una gamma di prodotti già diversificata e competitiva, che vogliamo proporre alla nostra clientela attraverso un solido rapporto di fiducia e una consulenza esperta dei nostri professionisti".