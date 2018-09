Dl Genova arrivato al Quirinale

(Afp)

Il decreto legge per l'emergenza legata al crollo del ponte Morandi a Genova è stato inviato al Quirinale, dove ora verrà esaminato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dai suoi uffici prima dell'emanazione.

Il dl è stato bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato, come confermato dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio da Bruxelles. "Mi ha scritto" il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha riferito il capo politico dei 5 Stelle, "dicendomi che c'è stata la bollinatura del decreto Genova, che è un decreto più ampio. Ci sono le misure per il Centro Italia e la cassa integrazione per cessazione d'attività per i lavoratori di Bekaert", gruppo belga che ha annunciato nello scorso giugno la chiusura del sito produttivo di Figline e Incisa Valdarno, che produce rinforzi di acciaio per pneumatici.

Nel decreto Genova, ha aggiunto Di Maio, "ci sono le norme per Ischia". Le parti del decreto che riguardano il Centro Italia contengono "il nuovo commissario per il terremoto del Centro Italia e quelle norme che permetteranno ad Amatrice, ad Accumoli e ad altri Comuni di riprendersi più velocemente".

L'allungamento dei tempi del decreto per Genova aveva fatto esplodere ieri la rabbia degli sfollati. Nel corso del question time alla Camera il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli è tornato ieri a ribadire: "Il mio obiettivo, al pari di quello dell'intera compagine governativa, è quello di assicurare al martoriato territorio di Genova la ricostruzione quanto più veloce possibile del ponte crollato, con l'intransigente rispetto della legalità e della trasparenza".