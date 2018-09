Da ottobre luce +7,6% e gas +6,1%

Rincari in arrivo per le bollette di luce e gas. Pur in presenza del blocco degli oneri generali elettrici, annuncia l'autorità per l'energia (Arera), dal ottobre la spesa per l'energia per la famiglia tipo in tutela registrerà un incremento del 7,6% per l'energia elettrica (+1,5 cent€/kWh) e del 6,1% per il gas naturale (+4,78cent€/Smc) rispetto alla spesa del terzo trimestre.