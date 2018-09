Bper, iniziativa con TheOne per aziende che esportano in Usa

In Veneto continua la crescita di BPER Banca nel comparto estero, sostenuta dalle iniziative a supporto delle imprese nello sviluppo delle strategie di espansione sui mercati internazionali. Fra queste si inseriscono gli incontri che nei giorni scorsi a Verona l’Istituto, insieme alla società di consulenza TheOne Company, ha avuto con diverse aziende clienti interessate ad approfondimenti circa le modalità di ingresso nel mercato del Food&Beverage statunitense, analizzando e approfondendo questioni legate alle specificità produttive delle singole imprese.

Gli Usa - ricorda una nota del gruppo - "rappresentano un’enorme opportunità di business per le aziende italiane dell’industria alimentare" con un mercato con volumi di vendita superiori ai 4.000 miliardi di dollari l’anno e un bacino di consumatori stimato in 325 milioni di persone.

Tuttavia, sottolinea Bper, "è altrettanto determinante avere la consapevolezza della complessità del mercato americano: sbagliare approccio vorrebbe dire spendere tempo e denaro per iniziative destinate al fallimento. Per questa ragione, per puntare all’export è necessario avvalersi di operatori di comprovata esperienza e professionalità, con stabile presenza sul mercato". TheOne Company, partner di BPER Banca negli Stati Uniti, può contare oggi su una rete articolata e collaudata di interlocutori sul territorio americano, che assicurano la possibilità di tessere costanti relazioni commerciali, sostenute da una profonda conoscenza degli adempimenti doganali e un’ottima organizzazione logistica. Nel 2018 è stata inoltre scelta da Kauffman Holdings per dirigere le importazioni di Nastasi Food, storico distributore della East Coast.