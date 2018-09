Ponte Morandi, Gemme: "Pochi 8 mesi per ricostruire"

(Fotogramma)

Ponte Morandi, ecco le prime parole del commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi, Andrea Gemme. "Serve agire in fretta per ridare sviluppo alla città - ha detto ai microfoni di SkyTg24 -. Non so in che tempi, ma otto mesi mi sembrano francamente pochi".

Al momento, ha confermato, "c'è stato un intenso colloquio con il governo, ieri è stata una giornata importante in un processo che si deve ancora concludere. Mi esprimerò sul decreto quando ci sarà la nomina. Prometto impegno, grande dedizione al dossier e una ricostruzione rapida salvaguardando il patrimonio culturale e logistico della città", ha concluso.