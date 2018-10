Canone Rai, la scadenza di fine mese

(AdnKronos)

Canone Rai, scadenza in arrivo. Scade il 31 ottobre la quarta rata trimestrale di chi è obbligato al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e per il quale non è possibile l'addebito sulle fatture della luce.



Tali contribuenti devono pagare la rata pari a 23,93 euro e "il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche" ricorda 'Fisco Oggi', portale telematico dell'Agenzia delle Entrate.

COME FARE - "I modelli F24 con saldo finale pari a zero e quelli con utilizzo di crediti in compensazione orizzontale - si legge - vanno presentati esclusivamente tramite i servizi 'F24 web' o 'F24 online' dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali Fisconline o Entratel, oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato. Nelle altre ipotesi sono utilizzabili anche i servizi di internet banking di banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento".



CODICI TRIBUTO - Per chi non ha partita Iva, è possibile "effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione. Vanno indicati i seguenti codici tributo: TVRI canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato; TVNA canone per nuovo abbonamento Tv uso privato".