Bper apre al pubblico cinque sedi per 'Invito a Palazzo'

Bper Banca sarà protagonista in occasione di 'Invito a Palazzo', manifestazione culturale promossa dall'Abi, con l'apertura al pubblico di 5 sedi in Italia. L'appuntamento organizzato dall'Associazione Bancaria Italiana prevede l'apertura al pubblico gratuita, il 6 ottobre, di 100 palazzi di Banche, Fondazioni bancarie e della Banca d'Italia in 50 città, all'interno delle quali sono contenuti capolavori d’arte solitamente non visibili al grande pubblico e custoditi nelle sedi storiche.

Dalle 10 alle 19 a Modena si potrà accedere in via Scudari agli spazi espositivi de 'La Galleria. Collezione e Archivio Storico', che raccoglie, tra le varie opere, importanti testimonianze della cultura figurativa emiliana tra il XV e XVIII secolo. Visitabili anche tre Sedi delle Direzioni Territoriali: a Ferrara porte aperte a Palazzo Barbantini-Koch, interessante esempio di architettura neorinascimentale, a Ravenna al Palazzo di Via Guerrini che ospita la Direzione Territoriale Romagna, con visite guidate alle 10 e alle 16, mentre ad Avellino si potrà accedere al moderno edificio sito in Collina Liguorini, Sede della Direzione Territoriale Campania. A Matera aprirà l’edificio che ospita l'Area Territoriale Basilicata in Piazza San Francesco, dalle 10 alle 13.

Per quanto riguarda le banche del Gruppo, a Sassari il Banco di Sardegna accoglierà i cittadini al Palazzo della Presidenza e Direzione Generale in Piazzetta Banco di Sardegna e la Banca di Sassari presso la Direzione Generale in Viale Mancini.