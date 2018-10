La guerra delle tariffe

(Fotogramma)

Battaglia all’ultima promozione per le compagnie telefoniche. Secondo un’indagine di SosTariffe.it l’ingresso nel mercato di Iliad e Ho. ha costretto gli altri operatori a proporre pacchetti più generosi di GB, SMS e minuti. Ora però, dopo la reazione dei primi mesi, sembra che la situazione si stia via via assestandosi. "I canoni mensili restano grossomodo stabili, ma si registrano lievi rincari (dello 0,2%). La contesa tra i provider - spiegano gli esperti - si combatte soprattutto sul fronte della connettività, e i GB inclusi nei pacchetti sono lievitati (circa il 31,2%). Appena cresciuti anche i minuti inclusi nei pacchetti (3,5%)".

Secondo il portale nel periodo tra luglio e fine settembre le strategie delle compagnie hanno puntato a conquistare clienti offrendo " più minuti (circa il 4,1% in più) ma soprattutto molto più internet (18,1%, di traffico dati in più)", mentre gli sms tradizionali sembrano essere in declino (30,4% in meno). Rispetto al mese di luglio "le principali tariffe ricaricabili TIM, Vodafone, Wind, H3G e Iliad (quelle cioè che includono telefonate, internet e sms gratis, comprese le winback) sono, nel complesso - rilevano gli esperti -, lievemente più convenienti, con prezzi appena più bassi (circa il 3,3% in meno) ma il merito - si sottolinea - è soprattutto delle tariffe winback".

Dall'indagine di SosTariffe.it emerge che il costo medio mensile è calato dai 9,11 euro in media di luglio a 8,8 euro di oggi. "Si tratta di tariffe - si spiega - che consentono di parlare a lungo (i minuti compresi sono cresciuti da 2232 a 2323 in media) e navigare senza preoccupazioni, con il 18,1% di GB in più, lievitati da una media di 19 mensili ai 23 attuali". Tutt'altra storia per gli sms: quelli offerti, a luglio 2018 erano ancora 1190, mentre ora sono scesi a 828 al mese. Se insieme ai provider tradizionali, avvertono infine gli esperti, si tiene conto anche degli operatori virtuali i prezzi risultano lievemente in rialzo.