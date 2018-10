Tutti i modi per noleggiare un'auto

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Auto, si cambia. Se fino ad oggi la proprietà di un veicolo è stata la formula più diffusa, mentre il noleggio o addirittura il leasing sono stati a lungo appannaggio esclusivo dei professionisti o delle aziende, con l'arrivo del car sharing si sono mescolate le carte. La possibilità di affittare un'auto per un tempo limitato ha spalancato le porte a nuove formule di noleggio a breve e a lungo termine, avvicinando i privati alla pratica del leasing e portando a un livello più alto la concorrenza tra i protagonisti del settore. Non solo in vacanza. In molti prevedono offerte per i fine settimana, consentendo agli automobilisti di affrontare la gita fuoriporta con un'auto diversa dalla propria. Inoltre è cresciuto il noleggio delle auto sportive o delle supercar, con pacchetti sempre più completi che consentono agli appassionati di guidare auto esclusive anche solo per poche ore. Il noleggio a lungo termine ha abbattuto i muri e la diffidenza dei privati che hanno iniziato a coglierne i benefici, soprattutto grazie a contratti, studiati su misura per ogni esigenza. A questo ha contribuito la crescita del leasing, una sorta di noleggio a lungo termine, alla fine del quale l'automobilista può decidere se acquistare l'auto o se restituirla alla compagnia con la possibilità di prenderne un'altra con la stessa formula. La svolta sono le offerte all inclusive, per cui l'automobilista deve pagare un canone fisso mensile in cui rientrano tutti gli oneri amministrativi, fiscali e assicurativi, la manutenzione ordinaria e straordinaria. Questa formula dell'auto in abbonamento sta prendendo piede sui segmenti Premium, proposta direttamente dalle case automobilistiche con offerte diverse.