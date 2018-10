Errore nel 730? Ecco cosa fare

(FOTOGRAMMA)

Vi siete resi conto di un errore nel 730 che avete già inviato? Nessun problema. Fino al 25 ottobre, infatti, c'è tempo per rimediare attraverso la presentazione al Caf - o ad un professionista abilitato - di un modello 730 integrativo per correggere la dichiarazione in vostro favore.

Ma attenzione, ricorda l'Agenzia delle Entrate nel vademecum sulla precompilata, il 730 integrativo può essere effettuato solo se l'integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata.