"Quota 100 dal 1° gennaio"

Quota 100 si avvicina. "Confermiamo che la quota 100 per le pensioni partirà al massimo entro il mese di febbraio, anche se faremo di tutto per renderla operativa già dal 1° gennaio 2019". Così il viceministro all’Economia, Massimo Garavaglia, confermando che la misura "prevede una spesa di 7 miliardi di euro per il prossimo anno".

"Dispiace - sottolinea - che esponenti degli alleati di governo vadano in giro con tabelle non ufficiali e che sono mere simulazioni".