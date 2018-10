Toyota richiama oltre 2 milioni di auto

Immagine di repertorio (Afp)

Toyota richiamerà circa 2,4 milioni di veicoli, tra cui le auto ibride Prius, in tutto il mondo a causa di un possibile malfunzionamento del software nel sistema di controllo.

Il richiamo di Toyota include 1,25 milioni di veicoli in Giappone e 290.000 in Europa, inclusi 32.000 in Germania. Il richiamo per i veicoli Prius è il secondo in un mese per Toyota. All'inizio di settembre, la più grande casa automobilistica giapponese ha richiamato circa 1 milione di auto ibride Prius a causa di un rischio di incendio.