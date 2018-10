Facebook: "Italia mercato importante, al via Binario F"

"Per Facebook le potenzialità del sistema Italia sono ben chiare, per noi è un mercato importante". Parola del Country Director di Facebook Italia, Luca Colombo, per il quale Binario F, l'hub per la formazione inaugurato oggi, "va in questa direzione". Il contesto in cui oggi si muove l'Italia non influenza dunque i piani del gigante di Menlo Park nel nostro paese, spiega Colombo all'Adnkronos, nonostante i mercati abbiano reagito con nervosismo ai contenuti della Nota di aggiornamento al Def prima e alle frizioni successive con la Ue poi.

"Questo contesto non influenza le multinazionali che guardano con interesse il sistema Italia", dice Colombo. Tuttavia "in generale la situazione attuale non solo in Italia è di incertezza: oggi in tutto il sistema Europa c'è maggiore incertezza rispetto a un anno e mezzo fa" spiega.

L'obiettivo che Facebook Italia si propone tramite Binario F, lo spazio fisico inaugurato oggi presso l'Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs alla Stazione Termini di Roma, è quello di formare entro la fine del 2019 almeno 97mila persone dotandole di competenze digitali. “Nel nostro Paese, nonostante il mercato digitale mostri segnali di crescita, c'è ancora molto da fare nell'ottica della formazione delle risorse" afferma Colombo. Il 70% delle Pmi in Italia ritiene che, in fase di assunzione, le competenze digitali siano più importanti della scuola frequentata "e si stima che, solo nel nostro Paese, siano 280.000 le posizioni specializzate che da qui a cinque anni rimarranno scoperte", conclude il manager.