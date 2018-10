Ponte Morandi, Aspi: "Antitrust non ha competenza su appalti e gare"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"L'Autorità Antitrust non ha competenza in materia di appalti e gare". E' quanto scrive in una nota Autostrade per l'Italia in merito alle dichiarazioni del segretario generale dell'Agcm sulla concessione.

"Non è corretta - spiega inoltre Aspi nella nota - l'affermazione secondo cui non ci sarebbe stata una gara per l'affidamento della concessione. In realtà, in occasione della privatizzazione, la società fu affidata sulla base di una gara internazionale. Gara che riguardava la società concessionaria e non la concessione, essendo all'epoca concessionaria e concessione due oggetti coincidenti", ribadisce Autostrade per l'Italia.