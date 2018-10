Tria: "Abbassare i toni con Ue"

L'Italia è in una situazione di "ritardo inaccettabile" per cui bisogna puntare alla crescita e al calo del debito. E nel rapporto con l'Unione Europea è necessario "abbassare i toni". E' quanto rileva il ministro dell'Economia Giovanni Tria durante l'audizione sulla Nota di aggiornamento al Def a Montecitorio. "E' essenziale inquadrare" il documento "in un contesto europeo che ci vede in ritardo, un ritardo non più accettabile", spiega Tria, assegnando alla Nadef "un'importanza particolare perché è il primo atto di programmazione economica che mette a sistema le priorità del governo". "Parte adesso la fase di confronto costruttivo con la Commissione Ue, che potrà valutare le fondate ragioni della strategia di crescita del governo", aggiunge il ministro, sottolineando "di essere d'accordo con il presidente della Camera (Roberto Fico ndr.) sulla necessità di abbassare i toni" con le istituzioni comunitarie.

Per quanto riguarda le stime della Nadef "sono prudenziali" e "si basano su ipotesi caute se non pessimistiche", spiega il ministro, e "ritengo" che "possano essere ampiamente oltrepassate",aggiunge, sostenendo che "essere coraggiosi non vuol dire essere irresponsabili". "La stabilità finanziaria non può essere raggiunta senza stabilità sociale", afferma, insistendo che "è il momento di prendere decisioni coraggiose al contrario dei governi precedenti". La Nadef "pur con previsioni prudenziali traccia in ogni caso un percorso di significativa riduzione del debito-pil", spiega il ministro, sottolineando che "riduzione ancora più accentuata sarà possibile se si realizzerà la maggiore crescita" alla quale punta il governo. Per quanto riguarda la pressione fiscale, secondo Tria calerà "fin dal 2019" neutralizzando i rialzi Iva per 12,5 miliardi e riducendo il prelievo su autonomi, pmi e sulle aziende che reinvestono gli utili in occupazione e macchinari.

SPREAD - Per quanto riguarda lo spread "siamo impegnati" a farlo "convergere verso i fondamentali", spiega Tria, rispondendo ad una domanda in audizione su cosa farà il governo se lo spread tra Btp e Bund dovesse schizzare a 400-500 punti. "Se salisse a 500 un governo farà quello che deve fare, ma l'impegno è far scendere lo spread", afferma aggiungendo che "attualmente non lo consideriamo giustificato rispetto ai fondamentali. "Ai livelli attuali non è accettabile", aveva detto Trai in precedenza nel corso dell'audizione. "Finora non c'è stata un'esplosione come qualcuno paventava. Noi siamo preoccupati e un Governo responsabile si preoccupa di spiegare la manovra e guidare gli investitori" per tranquillizzare i mercati e quindi far scendere lo spread. "Se uno ipotizza catastrofi il Governo farà quello che è necessario", ha aggiunto.

MERCATO DEL LAVORO - Secondo Tria la manovra introdurrà "una temporanea ridefinizione delle condizioni per il pensionamento, la creazione di finestre specifiche" per permettere al mercato del lavoro di "stare al passo con i processi tecnologici e accelerare il rinnovamento" assumendo "nuove persone con nuovi profili". Il sistema attuale, osserva, "garantisce la stabilità finanziaria di lungo periodo ma nel breve frena il fisiologico turnover" lasciano fuori i giovani e rendendo difficile l'uscita degli anziani.

REDDITO DI CITTADINANZA - Secondo Tria "il reddito di cittadinanza è un investimento di cittadinanza sulle sue componenti più vulnerabili perché tornino a essere parti attive della vita lavorativa della società. Uno strumento per sostenere le categorie vulnerabili che hanno sofferto la crisi e soffrono della transizione tecnologica". Tale misura, aggiungo ancora il ministro, "eliminerà sacche di povertà non accettabili nel settimo paese del mondo". Il reddito di cittadinanza, secondo Tria, è anche un modo per arginare il crescente malumore nei confronti dell'Europa. E' dunque "condizione necessaria intervenire con decisione per evitare sentimenti contrari al libero commercio e l'insorgere di sentimenti contrari all'Europa. Non si sta sui mercati globali senza reti di protezione per i perdenti".