Bper, disponibile scatola nera abbinata a Rc auto Arca Assicurazioni

Nelle filiali Bper Banca di tutta Italia è disponibile Arca Motor Box, la scatola nera abbinata alla polizza auto 'Tutto Tondo' di Arca Assicurazioni, compagnia del gruppo Unipol. Si tratta di un'offerta assicurativa proposta ai clienti che offre una protezione completa, una tariffa chilometrica e la possibilità di scegliere tra tre soluzioni alternative: SuperEasy, Full e Voice.

Arca Motor Box è un dispositivo satellitare per l’auto che in caso di incidente trasmette una segnalazione alla centrale operativa che, grazie all’abbinamento con la garanzia Assistenza, invia il soccorso stradale sul posto. Nelle due formule più accessoriate, Full e Voice, in caso di furto, la geolocalizzazione dell’auto permette di ricercare e recuperare il mezzo in modo più semplice e rapido. Inoltre, con l’app dedicata è possibile attivare i servizi telematici a valore aggiunto (VAS): ad esempio il Car finder per trovare facilmente l’auto parcheggiata o lo Speed limit che segnala il superamento dei limiti di velocità.

L’installazione di Arca Motor Box è gratuita: i clienti possono rivolgersi a uno degli oltre 1.800 centri convenzionati in Italia. Con l’attivazione di Arca Motor Box, tutti coloro che sottoscrivono una nuova polizza auto hanno diritto ad uno sconto del 15% sulla polizza RC Auto Tutto Tondo ed a rinnovo viene riconosciuto uno sconto variabile sulla base delle percorrenze effettuate. Nelle filiali di Bper Banca è possibile richiedere preventivi personalizzati in base alle caratteristiche del veicolo, alla classe di merito, alle garanzie accessorie di Tutto Tondo e ai pacchetti di Arca Motor Box.