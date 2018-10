"Manovra da 37 miliardi", Tria conferma il Def

(Fotogramma)

La manovra prevista dal Def sarà di 37 miliardi, di cui 22 in deficit. Lo ha riferito il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Nadef. "Nel suo complesso - ha spiegato - la manovra è quantificabile in un aumento dell'indebitamento pubblico di circa 22 miliardi di euro nel 2019". Per il 2019, inoltre, la manovra prevede interventi di "copertura finanziaria per un ammontare complessivo di 15 miliardi di euro", tra tagli di spesa (per 6,9 miliardi) e aumenti di entrate (per 8,1 miliardi).

In audizione, dopo la bocciatura ieri della Nota di aggiornamento al Def da parte dell'Upb, Tria ha comunicato che il governo conferma le stime. "A seguito della mancata validazione del quadro macro economico programmatico da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio il governo ritiene opportuno confermare le previsioni contenute nella NaDef - ha detto il ministro - Non dobbiamo lasciare che la volatilità di breve termine dei mercati offuschi la nostra capacità di prendere decisioni equilibrate", "non possiamo, né dobbiamo basare il quadro su scenari di rischi al ribasso".