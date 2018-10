Reddito, Iva e flat tax: le misure della manovra

(Fotogramma)

La nuova manovra del governo giallo-verde ammonta a quasi 37 mld di euro, 36,7 per l'esattezza. Ecco l'entità e l'impatto delle principali misure, secondo i dettagli forniti dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Nadef.

FLAT TAX - La spesa per la 'tassa piatta' voluta dalla Lega è pari a 0,6 miliardi nel 2019, 1,8 nel 2020 e 2,3 nel 2021, con un impatto sul Pil contenuto nei primi due anni e di 0,1 pp nel 2021.

REDDITO DI CITTADINANZA - Il costo del reddito di cittadinanza e delle modifiche della Fornero è pari a 16 miliardi in ciascuno dei tre anni e che si tradurrebbero in un incremento del Pil di 0,3 pp nel 2019 e di 0,2 pp nel 2020 e 2021, rispetto al tendenziale.

IVA - Le clausole Iva costano 12,5 miliardi nel 2019, 5,5 miliardi nel 2020 e 4 miliardi nel 2021. La loro sterilizzazione avrà un impatto sul Pil di +0,2 pp nel 2019 e 2020 e di -0,2 pp nel 2021.

INVESTIMENTI - Gli investimenti pubblici invece prevedono risorse aggiuntive con un profilo crescente pari a 3,5 miliardi nel 2019, 5 miliardi nel 2020 e 6,5 miliardi nel 2021 per un impatto stimato sulla crescita di +0,2 punti percentuali in ogni anno.

INCENTIVI E SPESA PUBBLICO IMPIEGO - Ulteriori misure espansive della manovra riguardano incentivi agli investimenti e all'innovazione e gli interventi di spesa per il pubblico impiego per un ammontare pari a 1,8 miliardi nel 2019, 3,2 miliardi nel 2020 e 4,1 miliardi nel 2021. Il loro impatto macro economico in termini di tassi di variazione del Pil è di un aumento di 0,1 pp nel 2019 e nel 2021 mentre è quasi nullo nel 2020.