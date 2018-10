Tim, Vodafone, Wind e Iliad: le offerte di ottobre

(Fotogramma)

Nuove offerte delle compagnie telefoniche a ottobre. Ecco cosa propongono Tim, Vodafone, Wind, 3 e le nuove compagnie con tariffe low-cost Ho. e Iliad.

TIM - TIM premia la fedeltà dei propri clienti regalando Giga illimitati alla massima velocità disponibile di 4.5G, offrendo così un’esperienza di navigazione unica sulla sua rete mobile. E’ questo il regalo speciale, per il mese di ottobre, dedicato a tutti i clienti fissi e mobili che aderiscono a TIM Party, l’iniziativa fedeltà con benefici esclusivi come Giga e minuti illimitati, sconti, smartphone, cinema, musica, viaggi. Per attivare i Giga illimitati alla velocità 4.5G basterà accedere a TIM Party da qualsiasi dispositivo con le proprie credenziali MYTIM. Con questa iniziativa TIM intende valorizzare la propria offerta di contenuti e servizi a beneficio dei clienti, che continuano a scegliere l’azienda apprezzandone la qualità delle reti, l’innovazione e i prodotti di ultima generazione.

VODAFONE - Vodafone Unlimited sono le nuove offerte mobili di Vodafone che includono minuti illimitati e Giga illimitati da utilizzare sulle app preferite: Unlimited x2 - Giga illimitati per chat e mappe, minuti illimitati, 2 Giga a 9,99 euro al mese con addebito delle ricariche su carta di credito o conto corrente. Unlimited x3 - Giga illimitati su chat, mappe e social, minuti illimitati, 5 Giga a 11,99 euro al mese con addebito delle ricariche su carta di credito o conto corrente. Unlimited x4 Pro - Giga illimitati su chat, mappe, social e musica, minuti illimitati, 10 Giga a 14,99 euro al mese con addebito delle ricariche su carta di credito o conto corrente. Unlimited RED - Giga illimitati su chat, mappe, social e musica, minuti e SMS illimitati, 1000 minuti verso l’estero, 25 Giga a 24,99 euro al mese con addebito delle ricariche su carta di credito o conto corrente. Unlimited RED+ - Giga illimitati su chat, mappe, social, musica e video, minuti e SMS illimitati, 1000 minuti verso l’estero, 5 Giga e 500 minuti da utilizzare in roaming extra UE, 50 Giga a 49,99 euro al mese con addebito delle ricariche su carta di credito o conto corrente.

Per quanto riguarda le offerte fisse e convergenti, c'è Internet Unlimited per navigare da casa senza limiti: - Internet Unlimited fino a 1 Gigabit a 24,90 euro al mese con inclusi opzione velocità (per 12 mesi, poi 5 euro in più al mese) e Vodafone Station Revolution. -Internet Unlimited+ fino a 1 Gigabit a 29,90 euro al mese con inclusi opzione velocità (per 12 mesi, poi 5 euro in più al mese), Vodafone Power Station, chiamate verso fissi e mobili nazionali e internazionali. Ci sono poi le offerte Vodafone One per avere il meglio della rete Vodafone con Internet a casa e il 4.5G per lo smartphone: - Vodafone One a 29,90 euro al mese. Per la casa: Internet fino a 1 Gigabit con inclusi opzione velocità (per 12 mesi, poi 5 euro in più al mese) e Vodafone Station Revolution. Per lo smartphone: Giga illimitati su chat, mappe e social, minuti illimitati, 5 Giga. -Vodafone One Pro a 34,90 euro al mese. Per la casa: Internet fino a 1 Gigabit con inclusi opzione velocità e Vodafone Power Station. Per lo smartphone: Giga illimitati su chat, mappe, social e musica, minuti illimitati, 10 Giga Con tutte le offerte è possibile acquistare Double Net a 1 euro in più al mese per 48 mesi. Double Net è la internet key per la Vodafone Station per non perdere neanche un giorno di navigazione e chiamate fino all’attivazione della linea fissa, e, ad attivazione avvenuta, per continuare a navigare e chiamare anche in assenza momentanea di rete. Con tutte le offerte, inoltre, è possibile acquistare Vodafone TV Sport a 10 euro al mese, per vedere il meglio dello sport di Sky sul canale Sky Sport Mix HD e Vodafone TV + NOW TV Intrattenimento a 11,90 euro al mese, per godersi gli show più amati come X Factor. - Vodafone One Pro TV a 44,90 euro. Per la casa: Internet fino a 1 Gigabit con inclusi opzione velocità e Vodafone Power Station. Per lo smartphone: Giga illimitati su chat, mappe, social e musica, minuti illimitati, 10 Giga al mese. In più Vodafone TV Sport per vedere il meglio dello sport di Sky su Sky Sport Mix HD e migliaia di film, serie TV e cartoni animati on demand.

WIND - Wind rinnova le proprie offerte con più Giga a disposizione dei clienti, a parità di costo, e con tutti i vantaggi del ‘prezzo vero’. Le soluzioni Wind, infatti, prevedono minuti illimitati, SMS e Giga senza costi nascosti e comprendono i servizi che abitualmente vengono utilizzati, come l’hotspot e la segreteria telefonica inclusi, l'Sms My Wind’ e la funzionalità ‘Chat no stop’ che, una volta terminati i Giga, non blocca la navigazione. ‘All Inclusive’, la soluzione completa adatta alle diverse esigenze, aumenta i Giga inclusi: comprende infatti 20 Giga di traffico dati, oltre a minuti illimitati e 100 sms, al costo di 12 euro al mese. Inoltre, ‘All Inclusive’ è disponibile al prezzo ridotto di 10 euro al mese per i clienti che utilizzano la funzionalità ‘Easy Pay’, scegliendo come metodo di pagamento la carta di credito o l’addebito su conto corrente. I Giga a disposizione crescono, a parità di convenienza, anche con ‘All Inclusive Young’, la soluzione dedicata agli Under 30. L’offerta include, a 9 euro al mese, minuti illimitati, 100 sms e 20 Giga che diventano 30 con ‘Easy Pay'. Sono previsti 10 Giga in più ogni mese anche per tutti i clienti che hanno già attivato ‘All Inclusive’ o ‘All Inclusive Young’ a partire dal 18 luglio 2018.

I clienti che passano a Wind e desiderano acquistare uno smartphone possono, invece, attivare ‘Wind Smart Pack’, che prevede, al costo di 9 euro al mese, un telefono sempre incluso, 30 Giga e 1000 minuti. Inoltre, abbinando all’offerta un modello a scelta tra Samsung Galaxy J3, Samsung Galaxy J5 e Xiaomi Redmi 5 Plus, i Giga disponibili diventano 40. I clienti che hanno già attivato ‘Wind Smart Pack’ a partire dallo scorso 23 luglio, possono beneficiare di 15 Giga aggiuntivi per la propria offerta. Infine, ‘Noi Tutti Unlimited’, la proposta Wind per chi desidera un’offerta solo voce, è ancora più conveniente, con minuti illimitati al costo di 7 euro al mese.

3 - 3 propone le nuove offerte ‘ALL-IN Master’ e ‘ALL-IN Power’, al costo di 6,99 euro e di 9,99 euro, che prevedono minuti illimitati e, rispettivamente, 30 e 60 Giga con Giga Bank, l’innovativo servizio che consente di accumulare i Giga non consumati nel mese e di utilizzarli senza scadenza. Non solo: sono inclusi anche la card Blu del programma fedeltà “Grande Cinema 3”, per avere due ingressi alla settimana al prezzo di uno, e il servizio di streaming musicale Apple Music, in regalo per sei mesi.

Agli appassionati di tecnologia, che desiderano avere a disposizione gli ultimi modelli di smartphone, 3 dedica le soluzioni ‘FREE’. Queste offerte comprendono, oltre a minuti, sms e Giga, alcuni vantaggi esclusivi, come la Kasko inclusa e la possibilità di cambiare smartphone ogni anno, a partire da 21,99 euro al mese. I clienti che abbinano ‘FREE Power’ all’offerta per la casa ‘Super Fibra’, inoltre, possono avere la carta Gold di ‘Grande Cinema 3’, che offre un ingresso al cinema alla settimana, dal lunedì alla domenica, compresi i festivi.

3 amplia, inoltre, la gamma di Top smartphone disponibili in abbinamento alle proprie offerte: a listino, il nuovo Samsung Galaxy Note9 e gli ultimi modelli Apple, iPhone Xs e Xs Max. 3 rinnova anche le proposte per il mobile broadband. Ad esempio, le soluzioni ‘Super Internet’ raddoppiano i Giga a disposizione e offrono, a partire da 5,99 euro al mese, 60 Giga e la possibilità di avere anche uno smart device Xiaomi a scelta tra il braccialetto tech ‘Mi Band 2’, l’altoparlante ‘Mi Pocket Speaker 2’ e le cuffie ‘Mi Sports Bluetooth Earphones’. Continua anche l’offerta ‘3Cube Pack’, che include fino a 80 Giga di traffico dati, uno smart speaker Google Home Mini e un router wi-fi ‘PocketCube. 4G LTE’, con un anticipo di 29 euro.

HO. - L'operatore mobile low cost di Vodafone ho. prevede una tariffa con 50 Giga, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese.

ILIAD - Iliad ha lanciato una nuova offerta riservata a 200mila utenti che prevede, a soli 4,99 euro al mese, 40MB in 4G/4G+ in Italia e 40MB dedicati in Europa, nonché minuti e sms illimitati. La promozione 'Voce' a 4,99 euro, con un prezzo garantito dalla consueta formula "per sempre", va ad aggiungersi ad un'altra offerta destinata invece a 500mila utenti. Il pacchetto 'Giga 50' include 50GB in 4G/4G+ e 4GB dedicati in Europa, minuti e sms illimitati in Italia e in Europa e minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni al prezzo di 7,99 euro.