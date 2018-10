Salvini: "Pace fiscale si farà"

(Fotogramma)

"Certo! Abbiamo dato l'indicazione, i tecnici stanno elaborando i loro schemi, a me interessa il risultato". Così a 'Stasera Italia Weekend', su Rete 4, il ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito alla 'pace fiscale'. Il vicepremier smentisce poi possibili dissapori tra Lega e Cinque Stelle. Su un accordo con Di Maio dice: "Sì, nel contratto c'è saldo e stralcio delle cartelle, e quello che c'è nel contratto si fa". Poi, a proposito del tetto di copertura, conclude: "Ci stanno lavorando i tecnici, non fatemi portare via il lavoro ad altri. Per me più alto è, meglio è".