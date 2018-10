Spread risale e Milano affonda

Le Borse europee annullano i rialzi della prima parte della seduta e chiudono in rosso. Milano cede lo 0,52% con lo spread tra Btp e Bund che risale a 311 punti base con un rendimento del decennale del 3,60%. Deboli i listini di Londra, Parigi e Francoforte. A Milano maglia nera per Telecom che perde il 2,39% a 0,49 euro; vendite su Finecobank e Ubi Banca. Sulla parità invece Unipol, Mediaset e Tenaris. Miglior performance per Pirelli che guadagna il 3,08%; acquisti su Buzzi Unicem e Banco Bpm. Sull'All Share corre Banca Carige +6,52% all'indomani del cda che ha mostrato segnali di apertura verso una possibile aggregazione.