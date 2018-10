Alitalia, avanti spediti con piano Pressing governo su Tria

(Foto Fotogramma)

A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di governo, i tempi sul piano Alitalia procederanno su una tabella di marcia serratissima: già questa settimana è in programma una riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria per mettere a punto i dettagli del piano di governo sulla compagnia di bandiera, un piano che prevede il ritorno dell’azionista pubblico con una newco partecipata anche da Ferrovie.

Sulla strategia per rimettere le ali ad Alitalia -prevedendo anche l’intervento di partner privati- Di Maio, Salvini e Conte sarebbero compattissimi. Ma il fronte di governo, come è noto, si incrina a via XX settembre, dove sono evidenti le resistenze del ministro Tria. E mentre il leader della Lega e ministro dell’interno invita il responsabile del Tesoro a rispettare il contratto di governo, dall’entourage di Di Maio assicurano che il vicepremier e leader dei 5 stelle è deciso a non arretrare di un passo.

"Come eravamo compatti sul 2,4% e lo abbiamo ottenuto -il ragionamento che Di Maio avrebbe condiviso con alcuni dei suoi uomini più fidati - adesso otterremo anche questo". Non solo. Ormai la diffidenza verso il responsabile del Tesoro è palpabile, la tensione altissima tanto che c’è chi, nelle file dei 5 Stelle, crede che ormai la via del rimpasto sia tracciata. Lo stesso Di Maio, viene riferito all'Adnkronos, non avrebbe nascosto lo stupore per la posizione del ministro dell’Economia: "Questa volta Tria di chi sta facendo gli interessi? Perché vuole fare uno spezzatino di Alitalia?", si sarebbe sfogato il vicepremier coi suoi.