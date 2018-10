Addio cartelle fino a mille euro

(Fotogramma)

Multe stradali, bolli auto e piccoli debiti da stracciare. C'è il via libera alla rottamazione più pop, quella che prevede il saldo e lo stralcio per le cartelle di importo inferiore a mille euro ricevute dal 2000 al 2010. La misura, contenuta nel decreto fiscale collegato alla manovra, interessa dieci milioni di contribuenti e coinvolge il 25% del magazzino dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per le altre cartelle è arrivato invece l'ok alla rottamazione, in cinque anni e 20 rate trimestrali, senza il pagamento di interessi e sanzioni.

Lo stralcio delle cartelle sotto i 1.000 euro è ''una semplice ripulitura'', ha spiegato ieri sera, commentando l'accordo raggiunto nella maggioranza, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa che si è svolta in seguito all'approvazione della manovra . ''Ce lo ha chiesto il ministero e gli organi competenti'', ha aggiunto, perché per loro le cartelle fino a 1.000 euro che risalgono a periodi datati ''hanno maggiori costi per tenerle nel sistema informatico'' rispetto a quanto si potrebbe incassare.