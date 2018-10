Sollevare il problema della manovra di bilancio dell'Italia nel Consiglio Europeo che si terrà questa settimana a Bruxelles "non sarebbe saggio", perché bisogna seguire le procedure previste per l'esame dei bilanci degli Stati membri, ammonisce il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, in un'intervista concessa a Bruxelles ad alcuni media audiovisivi italiani, tra cui l'Adnkronos.