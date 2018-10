Italia Economia n. 42 del 17 ottobre 2018

5. 120 SECONDI DI SERVIZI: - Trasporti. Si chiude con un bilancio positivo la stagione estiva del trasporto aereo. Durante luglio e agosto, i passeggeri sono aumentati del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2017, sfiorando i quaranta milioni. - Internet. Google e Commissione europea vanno in Tribunale. Il colosso di Internet farà ricorso contro la sanzione da quasi 5 miliardi di dollari arrivatagli per aver abusato, secondo l'Antitrust europeo, della sua posizione dominante nei sistemi operativi per smartphone. - Cina. Il commercio estero cinese non smette di crescere, nonostante i dazi di Trump. Le esportazioni della Cina sono aumentate del 14,5% a settembre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. - Fisco. Aumentano le entrate dello Stato nei primi otto mesi del 2018. Secondo il Mef, quelle tributarie e contributive sono cresciute complessivamente del 2,2 per cento, circa 9,6 miliardi in più rispetto all'anno scorso. - Pil. Nel 2016, l’economia sommersa e da attività illegali valeva circa 210 miliardi di euro, pari al 12,4% del Pil, secondo l'Istat.