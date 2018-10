Condono, previsto anche il rimborso?

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Lo stralcio delle cartelle al di sotto dei mille euro è una misura molto attesa dai contribuenti. Previsto nel decreto fiscale, riguarda i carichi residui tra il 2000-2010 di importo inferiore a quella cifra. Questo non significa che in origine la cartella non fosse di importo superiore ma l'importo si sia abbassato con pagamenti rateali o annullamenti parziali. Lo stralcio dovrebbe avvenire in automatico al 31 dicembre del 2018. Questo significa che il contribuente non deve fare nulla. Il rimborso sarebbe previsto in caso in cui venissero fatti dei pagamenti dopo l'entrata in vigore del collegato fiscale in assenza, però, di altre pendenze. Lo stralcio non sarebbe previsto per le cartelle che riguardano il recupero degli aiuti di Stato, sentenze di condanna della Corte dei Conti, oltre a multe e sanzioni pecuniarie, comminate a seguito di condanne penali. Per usufruire dello stralcio il contribuente dovrà essere in regola, inoltre, con la dichiarazione dei redditi.