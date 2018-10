Conte: "La manovra è bella"

AFP PHOTO / POOL / Virginia Mayo

Nessun dubbio nel governo sulla manovra. "Siamo convinti di quello che abbiamo fatto", afferma, a margine dei lavori del Consiglio Europeo, a Bruxelles, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che sottolinea: "Più passa il tempo più mi convinco che la manovra è molto bella". A proposito dell'accoglienza critica che ha avuto il documento programmatico di bilancio in seno all'esecutivo Ue, Conte dice: "Mi rendo perfettamente conto che non è questa la manovra che si aspettavano alla Commissione Europea: è comprensibile che ci siano queste prime reazioni". "Mi aspetto - continua Conte - delle osservazioni critiche: valuteremo e inizieremo a sederci ai tavoli. Da oggi - ricorda - il commissario Pierre Moscovici dovrebbe essere a Roma a parlare con il ministro Giovanni Tria". "Noi ovviamente - assicura -risponderemo alle osservazioni critiche".

In merito al decreto legge in materia fiscale, il cui testo secondo quanto affermato dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio sarebbe stato "manipolato" da qualche manina, Conte afferma: "Venerdì sarò a Roma: lo controllerò come si fa sempre, articolo per articolo. Verrà mandato al Quirinale un testo conforme alla volontà deliberata nel corso del Consiglio dei ministri". Tra Lega e M5S, continua Conte non c'è "nessuna frattura. Controlleremo il testo dell'articolo e sarà inviato".