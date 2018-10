Posto fisso, assunzioni in crescita

Foto di repertorio (Fotogramma)

Tornano a crescere ad agosto rispetto all'andamento dello stesso mese dell'anno precedente le assunzioni a tempo indeterminato: la variazione tendenziale registra infatti un +21mila trascinati essenzialmente dal buon andamento delle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Restano però "ancora significativamente positivi, seppur in riduzione", i saldi annualizzati dei rapporti a tempo determinato, stagionali, in somministrazione e di quelli intermittenti così come è positiva la variazione dello stock di rapporti di apprendistato. E' questa la fotografia scattata dall'Inps sull'andamento tendenziale del saldo registrato ad agosto tra assunzioni e cessazioni sul mercato del lavoro. Complessivamente il saldo annualizzato risulta positivo: +400mila nuovi posti di lavoro rispetto all'agosto 2017, in leggera flessione rispetto a quello registrato a luglio (+420.000).