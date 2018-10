Prima casa? Sconto su spese d’agenzia

(FOTOGRAMMA)

Prima casa acquistata tramite agenzia immobiliare? Si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi i costi per l'intermediazione legata all'acquisto dell'abitazione principale. La detrazione, ricorda l'Agenzia delle Entrante nella Circolare 7/E, "spetta al contribuente che sostiene la spesa purché il relativo importo sia indicato nell'atto di cessione dell'immobile". Lo sconto fiscale è del 19% su una spesa fino a mille euro: "Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità".