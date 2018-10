Assicurazioni, accordo Siaed-Capita per servizi specialistici Previdenza e Vita

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Grazie a un accordo commerciale con Capita Life & Pensions International, Siaed -azienda leader nella fornitura di soluzioni per il settore finanziario, dei servizi e della Pubblica Amministrazione- potrà potenziare i propri servizi nelle attività di back office finanziario nel mercato in forte espansione del settore assicurativo 'Previdenza e Vita' in Italia. L'accordo, in esclusiva sul territorio nazionale, ha l'obiettivo di consolidare la presenza in Italia di entrambe le aziende, facendo leva sulle rispettive competenze combinate.

Capita Life & Pensions International è un'azienda quotata alla Borsa di Londra ed è componente dell'indice di borsa Ftse 250. Leader mondiale nella gestione dei processi di business e fornitura di servizi tecnologici per il mercato internazionale delle assicurazioni Previdenza e Vita la società ha sede a Dublino, fa parte del gruppo Capita plc Group, un'eccellenza che fornisce servizi tecnologici a supporto dei processi di business in outsourcing e servizi professionali per i settori privato e pubblico.

Con ricavi nel 2017 per 4,17 miliardi di sterline e 67 mila collaboratori in 17 paesi, Capita plc è attiva nel Regno Unito, Irlanda e Nord Europa, ed è integrata da centri operativi e di distribuzione in India, Sud Africa e Medio Oriente. Forbes l'ha classificata nell'elenco delle 100 aziende mondiali più innovative degli ultimi 3 anni.

Commentando l'accordo Aldo Sciamanna, Presidente di Siaed, parla di "un’opportunità unica perché, grazie alla presenza consolidata di Siaed nel mercato italiano, la partnership con Capita porterà un’offerta di servizi all’avanguardia nel mercato italiano delle assicurazioni Previdenza e Vita.”

Per Sean Holland, Ad di Capita Life & Pensions International, "il mercato italiano, in particolare nell’ambito dei servizi finanziari, presenta un potenziale significativo con una crescita della domanda verso nuove proposte di distribuzione e di miglioramento dell’efficienza sia in termini di tempo che di costi. Capita ha sviluppato, negli anni, competenze all’avanguardia in questo campo. Insieme, Siaed e Capita offriranno una gamma di servizi personalizzati e completi per i clienti del mercato italiano".

L’accordo commerciale è stato sviluppato con il supporto di Swiss Merchant Corporation Sa nel ruolo di consulente legale e grazie al contributo personale del suo Ad, Francesco Caputo Nassetti.